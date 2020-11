Lavori di riqualificazione a San Lorenzello, accuse prescritte Sentenza del giudice Monaco per due professionisti e il titolare di una ditta

Ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle accuse di falso ideologico e materiale, così come chiesto dalle difese. E' la decisione del giudice Monaco nel processo a carico di Filippo Di Cosmo (avvocato Giuseppe Francesco Massarelli), 70 anni, di Telese, Guido De Filippo (avvocato Angelo Leone), 87 anni, di Benevento, e Giuseppe Di Cerbo (avvocato Antonio Leone), 62 anni, di San Lorenzello.

Erano stati chiamati in causa per fatti che risalivano al 2008: De Filippo come Rup (responsabile unico del procedimento), De Filippo come direttore dei lavori affidati alla ditta di cui Di Cerbo è titolare.

Nel mirino degli inquirenti un intervento di riqualificazione ambientale alla località Pineta di San Lorenzello, incluso nel Por 2000-2006. Attenzione puntata, in particolare, su un verbale con il quale era stato attestato – falsamente, a parere della Procura – che i lavori erano stati completamente e regolarmente ultimati entro il 31 ottobre del 2018.