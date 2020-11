Dramma a Pietrelcina, 24enne trovato morto in campagna Il giovane si sarebbe tolto la vita con un colpo di fucile

Tragedia nella tarda serata di ieri nelle campagne di Pietrelcina dove un 24enne è stato trovato morto all'interno di una proprietà di famiglia. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, il giovane si sarebbe tolto la vita con un colpo di fucile. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri di Pietrelcina. Inutili purtroppo i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Su disposizione del magistrato sul luogo della tragedia è intervenuto anche il medico legale che ha effettuato un sopralluogo. Successivamente la salma del giovane è stata riconsegnata ai familiari per i funerali. Nessun dubbio dunque sulla dinamica dell'accaduto.