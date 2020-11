Bloccato un acquirente di droga, "ecco chi me l'ha venduta" Arresti domiciliari per Sergio Altivalle, 29 anni, di Benevento, già all'obbligo di dimora

E' finito ai domiciliari per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'hanno contestata i carabinieri a Sergio Altivallle, un 29enne di Benevento, noto alle forze dell'ordine, già sottoposto all'obbligo di dimora dallo scorso gennaio, quando era stato fermato, sempre per droga.

Secondo una prima ricostruzione, dopo una serie di segnalazioni giunte da parte dei cittadini nella zona della chiesa di San Modesto, al rione Libertà, i militari della Compagnia hanno effettuato un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione del giovane, notando l'arrivo di due trentenni a bordo di una Fiat Panda.

Uno di loro, dopo aver parcheggiato l'auto, ne è sceso ed è entrato nel portone. Tempo pochi miniuti e ne è uscito, risalendo in macchina e allontanandosi con l'altro. Entrambi sono stati bloccati dopo qualche chilometro, il conducente ha ammesso di avere in tasca 7 dosi di hashish (5 grammi) che aveva pagato 50 euro, fornendo le indicazioni sui colui che gliel'avrebbe venduta.

Da qui la perquisizione in casa di Altivalle, nel corso della quale sono state rinvenute altre 2 dosi di hashish (2 grammi) e la somma di 140 euro. Tutto è stato sequestrato, per il 29enne, dichiarato in arresto, il sostituto procuratore Francesco Sansobrino ha disposto i domiciliari. E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.