Dopo anni tornano ad incendiare i cassonetti dei rifiuti Balordi in azione presso gli ecopunti di Paiano Cappelle e Panelli

L'Asia comunica che durante la notte tutti i cassonetti presenti nel punto di raccolta situato in contrada Panelli sono stati incendiati da ignoti. La scoperta all'alba di oggi quando i dipendenti all'inizio del servizio hanno dato l'allarme all'azienda che ha subito provveduto a sostituire i carrellati per consentire agli utenti di poter continuare a conferire normalmente i rifiuti evitando disagi.

Nella giornata di ieri, mentre, il palo di sostegno della telecamera situata nell'ecopunto di contrada Piano Cappelle era stato piegato danneggiando l'attrezzatura. Probabilmente l'incidente, secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici, è stato provocato da un'auto che vi ha urtato contro ma alcuna segnalazione è giunta all'Asia.

"L'Asia - sottolinea l'amministratore unico, Donato Madaro - sporgerà denuncia contro ignoti per entrambi i casi di danneggiamento. Condanniamo con forza questi atti vandalici, che commessi in questo periodo di emergenza sanitaria, risultano se possibile ancora più vili poiché mettono a repentaglio la sicurezza ambientale e la salute pubblica".