Benvenuti alla discarica di via Pascoli: che squallore Rifiuti disseminati lungo tutta la strada

Non è la periferia di un borgo sperduto ma una strada tra le più trafficate della zona alta di Benevento. Via Pascoli interseca via Vetrone, ecco come si presentava questa mattina. Una discarica. Erano le 8.15, sulla carreggiata e soprattutto sul marciapiede che costeggia un impianto sportivo, centinaia di buste, bicchieri, tovaglioli, contenitori, scatole di cartone, posate e bottiglie di vetro.

Un tappeto di immondizia lungo tutta l'arteria, esteso per decine e decine di metri, uno spettacolo vergognoso. L'eredità del sabato sera trascorso a consumare in strada i prodotti acquistati al MacDonald's, il segno di comportamenti incivili che non si riesce in alcun modo a sradicare.