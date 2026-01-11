Bonea: ancora da record come ente virtuoso Il centro caudino tra le amministrazioni più affidabili e responsabili

Il Comune di Bonea si conferma un ente virtuoso nella gestione delle proprie finanze. Per il sesto anno consecutivo, l’Amministrazione comunale chiude con zero euro di debiti verso i fornitori, come certificato dai dati ufficiali della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Un risultato significativo che dimostra attenzione, serietà e rispetto nei confronti delle imprese che collaborano con il Comune. I numeri parlano chiaro: il tempo medio di pagamento è di soli 13 giorni, con un anticipo medio di 9 giorni rispetto alle scadenze previste. In altre parole, il Comune di Bonea non solo paga puntualmente, ma paga in anticipo.

Questi dati collocano Bonea tra le amministrazioni più affidabili e responsabili, capaci di gestire le risorse pubbliche in modo efficiente e trasparente, contribuendo a sostenere concretamente il tessuto economico locale.

"Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali e a tutto il personale coinvolto, il cui impegno quotidiano, la professionalità e l’attenzione nella gestione delle procedure amministrative hanno reso possibile il raggiungimento e il mantenimento di questo importante risultato per sei anni consecutivi" ha commentato il sindaco Giampietro Roviezzo.