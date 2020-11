Trovata senza vita nel bagno della sua abitazione Dramma in via delle Puglie, la vittima è una 90enne

L'hanno trovata a terra, senza vita, nel suo appartamento. Il dramma si è consumato, nella serata di ieri, in via delle Puglie, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'abitazione di una 90enne. Li ha allertati un familiare, preoccupato perchè l'anziana non rispondeva alle sue telefonate.

Una volta all'interno, i pompieri hanno scoperto la tragedia: la pensionata era riversa sul pavimento del bagno, dove era finita, probabilmente, per un malore che non le aveva dato scampo. Inutile ogni soccorso del 118, nulla da fare per la poverina.