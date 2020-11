Travolto da un cancello, grave un camionista L'incidente a ridosso dell'area Rfi in via Mura della Caccia a Benevento. Indagala Polfer

E' ancora da ricostruire l'incidente registrato questa mattina all'interno della proprietà delle Ferrovie in via Mura della Caccia dove un uomo, probabilmente un camionista, è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto da un pesante cancello che delimita la strada con l'area Rfi. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di Rianimazione del 118 e la Polizia. Saranno ora i rilievi della Polfer a dover ricostruire l'intera vicenda. Il malcapitato è stato trasferito in ospedale in codice rosso a causa dei traumi riportati.

AGGIORNAMENTO

Secondo una prima ipotesi, l'uomo aveva scaricato del pietrisco per i lavori di rifacimento delle massicciate lungo le linee ferroviarie. Dopo aver eseguito l'operazione ha condotto il camion nuovamente all'esterno dell'area della ferrovia beneventana ed è sceso per richiudere manualmente il cancello. L'inferriata però ha ceduto ed ha travolto l'uomo per cause ora in corso di accertamento da parte della polizia ferroviaria.