Immigrati nascosti nel camion, l'autista resta in silenzio La scelta del 64enne bulgaro dinanzi al gip Di Carlo

Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip Maria Di Carlo, Vasil Pironov, il 64enne camionista bulgaro arrestato dai carabinieri per traffico di esseri umani. Trasferito dal carcere in Tribunale, l'uomo, difeso dall'avvocato Emilio Coppola, sostituito dall'avvocato Claudio Fusco, è dunque rimasto in silenzio dinanzi al giudice, che ora dovrà decidere se accogliere la richiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino di confermare la custodia cautelare a Capidimonte.

Come ricorderà, il 64enne era alla guida del camion frigorifero all'interno del quale, a contrada Olivola, erano stati ritrovati otto immigrati clandestini: una donna di nazionalità iraniana, tre minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni, siriani, e quattro uomini di nazionalità afgana.

Ascoltati dagli investigatori, gli extracomunitari, che speravano di raggiungere il Nord Europa, avrebbero ammesso di aver pagato alcune persone “appartenenti ad una organizzazione criminale”.