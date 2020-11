Addio all'avvocato Andrea De Longis senior Il professionista, noto anche per l'impegno politico, si è spento a 75 anni

Era capace di catalizzare l'attenzione dei suoi interlocutori. Era un piacere ascoltarlo, pronto com'era a tirar fuori dal cassetto della memoria aneddoti e curiosità legate alla sua professione. Andrea De Longis senior, 75 anni, ha indossato la toga di avvocato per oltre quarant'anni, battagliando nelle aule di tutt'Italia, per difendere i diritti, con quel tono di voce che lo rendeva inconfondibile.

Se ne è andato per sempre, dopo aver combattuto fino all'ultimo. Una persona stimata per la correttezza e la competenza, molto conosciuta anche per il suo ruolo pubblico: consigliere comunale negli anni '90, consigliere e segretario dell'Ordine forense, presidente dell'Asia e, nell'ultimo periodo, coordinatore cittadino di Forza Italia.

Un impegno, quello politico, scandito dalla militanza tra le fila del Psi e, poi, degli azzurri. Amava lo sport, era stato presidente di una squadra di basket e nutriva una passione sconfinata per la Juventus. Aveva un modo unico di relazionarsi con gli altri, la sua simpatia e la sua giovialità mancheranno a tutti. Non solo ai suoi familiari e ai suoi collaboratori, che ne piangono la scomparsa.