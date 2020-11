Non ho rubato, martelletto frangivetro e monitor erano a terra La versione di Cristofor Russo, 26 anni, arrestato dalla Volante. Il Gip lo lascia in carcere

Anche stavolta ha escluso qualsiasi responsabilità, negando di aver messo a segno un furto. Ha affermato che il martelletto frangivetro era a terra, e non nella sua tasca, e di non aver rubato, come sostiene l'accusa, quel monitor del sistema di videosorveglianza, ma di averlo trovato in strada, abbandonato, al pari di una borsa, da una donna che aveva notato in precedenza.

E' stata questa la versione offerta al gip Vincenzo Landolfi, da Cristofor Russo (è stato assistito dall'avvocato Loredana Soricelli, che ha poi rinunciato all'incarico), 26 anni, origini romene ma residente in provincia di Matera, arrestato dalla Volante per un colpo in un locale che al Corso Garibaldi ospita i distributori di bevande e snack. Questa mattina l'udienza di convalida, con l'indagato collegato in videoconferenza dalla casa circondariale di contrada Capodimonte, dove è rimasto.

Intanto, per il prossimo 24 novembre è in programma il processo per direttissima a carico dello stesso Russo per il raid nel bar della Villa comunale, per il quale era stato arrestato. Era poi tornato in libertà con il divieto di dimora nella provincia di Benevento, una misura che non aveva rispettato: dopo dieci giorni, infatti, era stato bloccato lungo il Corso.