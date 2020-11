Il sindaco: "Grosso animale nero avvistato nelle campagne" Ruggiero: "Operai hanno allertato il 112 per quello che sembrava un grosso felino"

Il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero, ieri pomeriggio ha lanciato su Facebook un posto per richiamare l'attenzione dei suoi concittadini circa l'avvistamento “di un grosso animale di colore nero simile ad un felino”. Il primo cittadino ha infatti spiegato: “Oggi alle 16 è stato chiamato il 112 per un avvistamento, vicino alla torre eolica 8 in località Castellucci” da parte degli operatori di una ditta in zona per dei lavori. Il sindaco Ruggiero spiega anche: “diversi giorni fa sono stati intravisti nella stessa zona anche dei lupi”. Poi l'invito alla prudenza: “si chiede prudenza a tutti coloro che si allontanano in modo solitario per attività sportive, considerato che la ridotta attività umana aumenta il raggio di azione della fauna selvatica”.

Come si ricorderà, a primavera scorsa ed anche nei mesi estivi decine erano stati gli avvistamenti simili che avevano in più occasioni fatto pensare ad una pantera. Orme, carcasse ed altri indizi che però ad oggi, nonostante battute, analisi del dna ed altre indagini, non hanno mai dato la conferma che nel Sannio potesse scorrazzare davvero una pantera.