Santa Messa in onore della "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma FOTO - La celebrazione è stata officiata dal Cappellano Militare don Francesco Marotta

I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno celebrato questa mattina la ricorrenza della loro patrona “Virgo Fidelis”, presso la Chiesa Santuario del Sacro Cuore di Gesù, dove è stata celebrata una messa in commemorazione del 79° anniversario della“Battaglia di Culqualber”, glorioso fatto d’armi, da cui trae origine la ricorrenza, in cui durante la seconda guerra mondiale, il 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle più cruente battaglie in terra d’Africa. Per quel fatto d’armi alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

La celebrazione è stata officiata dal Cappellano Militare presso la Brigata “Garibaldi” di Caserta, Don Francesco Marotta e da Frate Gianluca Manganelli alla presenza del comandante provinciale, Germano Passafiume, del coordinatore provinciale, generale Antonio Perrone, del presidente della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, il colonnello Elio Adamo, con un minimo di rappresentanza di militari in servizio dell’Arma e del Gruppo Carabinieri Forestali di Benevento.