Auto in disuso in fiamme ad Airola Sull'accaduto indagano i carabinieri

Mitsubishi in fiamme nel pomeriggio di ieri nei pressi di un casolare ad Airola. Il fuoristrada, in disuso, era utilizzato per il recupero di pezzi di ricambio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bonea e sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri di Airola. Durante il sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o altri tipi di innesco.