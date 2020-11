Indagine antidroga della Dda, assolto 69enne beneventano La sentenza per Filomeno Martinelli, di Benevento

Era stato chiamato in causa, al pari di altre venti persone, tutte napoletane, da un'indagine antidroga della Dda che aveva ipotizzato un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di eroina e cocaina, ma è stato assolto. E' la sentenza del Tribunale di Napoli per Filomeno Martinelli (avvocato Nazzareno Fiorenza), 69 anni, di Benevento.