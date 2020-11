Lupi sulle colline di Montefalcone di Val Fortore - VIDEO Tre, forse quattro animali di grosse dimensioni corrono nei campi

“Le foto e il video non rendono bene l'idea ma vi assicuro che si trattava di lupi, ed erano anche molto grandi”. Così il nostro lettore Antonello Vecchiolla di Montefalcone di Valfortore ci spiega il suo incontro – rigorosamente da lontano - con un branco di lupi che da tempo è presente nel territorio dell'alto Fortore.

Un'esperienza non certo unica ma sempre forte ed emozionante vedere gli animali nel territorio sannita. Specialmente quando si tratta di canide lupino di grossa taglia. Gli animali erano in un campo e come hanno avuto il sentore dell'arrivo dell'auto di Antonello sono scappati cercando rifugio su una collina.