Rubano gasolio nel cantiere dell'alta velocità, fermati E' accaduto a Sant'Agata de' Goti. Una persona arrestata e tre denunciate dai carabinieri

Furto aggravato in concorso è l'accusa nei confronti di quattro persone - non tre come precedentemente scritto -, delle quali una arrestata e due denunciate, bloccate la scorsa notte dal servizio di vigilanza privata in servizio all'interno del cantiere dell'alta Velocità Napoli – Bari nel territorio di Sant'Agata de' Goti. L'allarme è scattato alla località Cantinella del comune della Valle Caudina dove i vigilanti hanno sorpreso i tre mentre stavano rubando il gasolio dai mezzi meccanici lasciati in sosta nell'area. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno arrestato una persona e denunciato le altre due. Recuperato il gasolio che, secondo l'accusa, stavano portando via.

AGGIORNAMENTO

Arrivati sul posto i carabinieri hanno sorpreso uno degli indagati su di un trattore stradale sul quale erano stati caricati circa 300 litri di gasolio asportati poco prima dai mezzi meccanici presenti nel cantiere e gli altri tre, tutti stranieri, che si trovavano all’interno di un’Audi A4 posta nelle immediate vicinanze. I militari, dopo aver verificato che effettivamente il gasolio era stato prelevato tramite un tubo di plastica e che i serbatoi di alcuni mezzi meccanici erano privi di tappi di chiusura, hanno arrestato per furto aggravato e danneggiamento il 45enne originario della provincia di Napoli e denunciato per concorso in furto i tre cittadini stranieri, tutti

domiciliati in provincia di Caserta e rispettivamente: una ragazza di nazionalità bulgara di anni 20, un 22enne albanese e una 23enne ucraina.