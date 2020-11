Semaforo spento, scontro tra auto all'incrocio e paura Tra via Nenni e via Vetrone

Momenti di paura, ma nessina conseguenza per i conducenti delle due auto che pochi minuti fa si sono scontrate nella zona alta della città, all'incrocio tra via Nenni e via Vetrone, regolato da un semaforo non in funzione. Si tratta di una Fiat Cinquecento e di una Matiz che provenivano da via Mascellaro e dal raccordo.

In seguito all'impatto, la Cinquecento è salita sul marciapiede, fermandosi ad un passo dall'aiuola. Al volante delle macchine un uomo ed una donna, nessuno di loro è rimasto ferito.