Rimorchio carico di concimi si ribalta, paura sulla Fortorina FOTO - Incidente stradale nel territorio di Pesco Sannita, traffico rallentato

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale Fortorina, nel territorio di Pesco Sannita, per il rimorchio di un autotreno carico di sacchi di concime che si è ribaltato sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri della locale Stazione accorsi sul posto, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del mezzo al termine di un tratto in discesa e, nel tentativo di effettuare una manovra, il rimorchio si è ribaltato e il timone in ferro che unisce le due parti del camion si è spezzato. Il cassone con il concime si sono ribaltati sulla carreggiata opposta. per fortuna in quegli istanti non transitavano auto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri e il personale dell'Anas per la viabilità. Per oltre un'ora l'arteria è rimasta chiusa a senso unico alternato per consentire i rilievi dei militari e la successiva rimozione del rimorchio incidentato e dei sacchi finiti sulla carreggiata.