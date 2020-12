7 anni per traffico di droga Spagna- Italia, arresti in casa Il magistrato di sorveglianza dispone i domiciliari per Pasquale Colombo, 59 anni, di Montesarchio

Era finito in carcere, a novembre, per scontare una pena diventata definitiva, ma il magistrato di Sorveglianza gli ha concesso gli arresti in casa. E' la decisione adottata per Pasquale Colombo (avvocato Vittorio Fucci), 59 anni, di Montesarchio, rimasto coinvolto nel magio del 2017, quando erano state eseguite ventuno misure cautelari, nell'indagine della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio su un traffico di stupefacenti - cocaina, hashish e marijuana - tra Marocco, Spagna e Italia.

Colombo era stato condannato ad 8 anni e 8 mesi in primo grado, con rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Napoli: una pena poi ridotta in appello a 7 anni e 4 mesi, diventata, come detto, definitiva.