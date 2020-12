Lavora e fa uso di droghe, libero il 30enne beneventano Obbligo di firma per Danilo Ascione, arrestato dalla Mobile

Rimesso in libertà, con l'obbligo di firma, Danilo Ascione, 30 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, finito qualche giorno fa ai domiciliari per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La decisione è del gip Loredana Camerlengo, dinanzi al quale l'indagato, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è comparso in mattinata, sostenendo l'uso personale della droga – un pezzo di cocaina di 5 grammi ed uno da 20 di hashish- che aveva consegnato alla Squadra mobile durante la perquisizione della sua abitazione. Nella stessa occasione erano anche stati sequestrati 2300 in contanti, una somma che il giovane ha giustificato in virtù della sua attività lavorativa.