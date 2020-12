"Eravamo in auto, vittime di un'aggressione assurda" La denuncia di una donna che si trovava con il compagno tra via Capparuccia e via Zazo

Ha inviato una nota per denunciare di aver subito una aggressione, chiedendo aiuto per riuscire ad identificare colui che si sarebbe reso protagonista del gesto. E' l'iniziativa della signora A. B., che scrive:

"In una città tranquilla come Benevento e in un periodo già abbastanza difficile come l’epidemia mondiale che stiamo attraversando mi duole denunciare una gravissima aggressione subita da me e il mio compagno in un tranquillo sabato pomeriggio alle ore 18:00 in un quartiere residenziale delle città esattamente fra via Capparuccia e via Alfredo Zazo.Un atto di una tale e assurda follia e ferocia da meritare necessariamente una eco pubblica".

Il racconto prosegue: "Eravamo alla guida della nostra auto a passo d’uomo , mentre una coppia, un uomo e una donna passeggiavano apparentemente tranquillamente con il loro cane (senza guinzaglio) dal lato opposto della strada . Ad un tratto freniamo per scansare un fosso, quando questo uomo improvvisamente come un folle si lancia sulla portiera dell’auto lato guidatore dove c’era il mio compagno , la apre e comincia ad aggredirci all’interno dell auto con calci e pugni e inveendo come fosse indemoniato!".

E ancora: "Io inizio ad urlare terrorizzata supplicandolo di fermarsi mentre si accaniva con pugni e calci sul mio compagno che io cercavo di proteggere con le braccia almeno al volto , ma lui iniziava ad aggredire anche me.Questo folle uomo si accaniva con una ferocia spaventosa, facendogli volare gli occhiali, il cappello e prendendo a calci e pugni anche l’auto! Io continuavo a gridare aiuto ma non c’era nessuno in giro che ci sentisse! La donna intanto assisteva alla scena ferma su ciglio della strada senza fare nulla, neanche tentare di fermare o calmare l’uomo!".

Il tutto - continua -" e’ durato circa 5/10 minuti fin quando il mio compagno non è’ riuscito a chiudere la portiera, la sicura e rimettere in moto l’auto per allontanarci . L’uomo e la donna sono intanto scappati . Abbiamo chiamato subito una volante della polizia per rintracciarli ma non è’ stato possibile trovarli essendo già trascorsi 20 minuti quando sono giunte sul posto le forze dell’ordine.

Chiedo per favore a chiunque possa aiutarci a rintracciare questo uomo, magro, con capelli corti e occhiali con un cane di media taglia razza tipo Labrador colore beige".