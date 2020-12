Entrano nell'ex scuola Sannio, fermati dai vigili Nel mirino della Polizia Municipale 4 giovani bloccati in via San Pasquale e denunciati

Gli agenti della Polizia Municipale di Benevento hanno denunciato tre minori ed un maggiorenne bloccati mentre cercavano di entrare all'interno della ex scuola Sannio di via san Pasquale. I vigili hanno fermato i quattro e, con l'ausilio degli agenti delle Volanti, li hanno trasferiti in Questura per l'identificazione. Secondo l'accusa si erano introdotti all'interno della proprietà dove fino a qualche tempo fa erano attive delle associazioni e prima ancora la scuola media. L'ipotesi più accreditata resta quella del furto di cavi in rame. Ipotesi ora al vaglio degli agenti che stanno ancora effettuando le indagini.

AGGIORNAMENTO

Al termine dell'operazione per un 24enne è stato denunciato per invasione di edificio pubblico, tentato furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due minorenni imputabili risponderanno soltanto di invasione di edificio pubblico e danneggiamento.

Il quarto giovane non è invece imputabile. Durante i controlli sono stati ritrovati e sequestrato alcuni arnesi utili allo scasso.

Il comandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco, si è congratulato con gli uomini che hanno condotto l’operazione, e ha auspicato "che determinati atti contro il patrimonio comunale e nei confronti degli agenti non abbiano più a ripetersi".