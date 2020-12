Moto da cross sul Partenio, multe e inseguimenti Operazione dei carabinieri del Gruppo Forestale di Airola e Montesarchio

E' ancora caccia ai motocross illegali da parte dei carabinieri del Gruppo forestali sui monti della Valle Caudina. Nelle ultime ore i militari delle Stazioni di Airola e Montesarchio hanno intercettato e cercato di bloccare quattro persone a bordo di potenti moto fuoristrada. Dinanzi alla paletta alzata dai carabinieri, nell’Area Protetta del Parco Regionale del Partenio, tre centauri sono scappati facendo perdere le loro tracce. Una quarta persona si è invece correttamente fermata all'alt imposto dai militari. Si tratta di un giovane di Santa Maria a Vico trovato in sella ad una moto da cross, mai immatricolata. Per lui il sequestro del mezzo che verrà confiscato e una multa salata.

Come si ricorderà, qualche mese fa, nella stessa zona e durante un analogo servizio, il comandante della Stazione Forestale di Montesarchio fu investito da un motociclista. In quel caso la moto fu recuperata e sequestrata. Un atteggiamento sconsiderato da parte dei motociclisti che ha fatto scattare costanti e mirati controlli da parte dell'Arma. Nonostante ciò i centauri continuano a sfrecciare sui monti del Partenio creando pericolo sia per le forze dell'ordine che per i numerosi escursionisti che fanno trekking naturalistico.