Positivo al Coronavirus, trovato morto: disposta l'autopsia Oggi l'esame di un 62enne di Benevento, rinvenuto senza vita il 26 novembre

Tredici giorni fa – era il 26 novembre – era stato rinvenuto senza vita sul balcone di un'abitazione di via Rotili, oggi pomeriggio la sua salma sarà sottoposta ad autopsia. L'eseguirà presso l'obitorio del Moscati di Avellino il medico legale Massimo Esposito, su incarico del sostituto Patrizia Filomena Rosa, titolare dell'indagine, al momento contro ignoti, sulla morte di un 62enne di Benevento.

L'esame è stato disposto per accertare se il decesso sia stato causato da un malore improvviso che non ha dato scampo al malcapitato, o se sia legato al Covid – la vittima era positiva-; in questo caso, evidentemente, per stabilire se il protocollo previsto sia stato rispettato.

La mamma del 62enne è assistita dall'avvocato Cecilia Del Grosso, i familiari dall'avvocato Fernando Scaramozza.