Trapani, altri 7 punti di penalizzazione La squadra siciliana scende al quintultimo posto in classifica

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Ora i punti totali di penalizzazione del club siciliano sono 15 (8 gli erano stati inflitti in precedenza): i granata scendono così a quota 19 punti nella classifica del girone C di Serie C.

La nuova classifica

Benevento 44

Catania 42

Casertana 38

Salernitana 38

Cosenza 36

Monopoli 30

Crotone 28

Casarano 28

Potenza 26

Audace Cerignola 25

Atalanta U23 22

Cavese 21

Sorrento 21

Siracusa 21

Altamura 20

Trapani 19 (-15)

Latina 19

Foggia 19

Giugliano 16

Az Picerno 15