Trapani, altri 7 punti di penalizzazione

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Ora i punti totali di penalizzazione del club siciliano sono 15 (8 gli erano stati inflitti in precedenza): i granata scendono così a quota 19 punti nella classifica del girone C di Serie C.
La nuova classifica
Benevento 44
Catania 42
Casertana 38
Salernitana 38
Cosenza 36
Monopoli 30
Crotone 28
Casarano 28
Potenza 26
Audace Cerignola 25
Atalanta U23 22
Cavese 21
Sorrento 21
Siracusa 21
Altamura 20
Trapani 19 (-15)
Latina 19
Foggia 19
Giugliano 16
Az Picerno 15