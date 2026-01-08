Benevento, ecco Caldirola: la nota ufficiale del club giallorosso

Il difensore torna nel Sannio dopo quattro anni e mezzo: per lui un contratto di sei mesi

Benevento.  

Mancava solo l'annuncio ufficiale, che è prontamente arrivato. Luca Caldirola torna a vestire la maglia giallorossa, a distanza di quattro anni e mezzo dal trasferimento che lo portò dal Sannio al Monza. Ecco la nota del club di via Santa Colomba: 

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Folgore Caratese A.S.D. per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Luca Caldirola. Il calciatore, classe 1991, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2026. Bentornato Luca! 

