Benevento-Foggia, le presenze già più di seimila C'è tempo fino alle 15,15 di domenica per arrotondare il numero di spettatori

Questa sera i biglietti venduti a Benevento per la sfida col Foggia erano 1.168. C'è anche un tagliando venduto ad un tifoso rossonero, evidentemente residente in un posto diverso dal centro pugliese. I 1.168 tagliandi dei tifosi giallorossi vanno sommati ai 5.234 abbonati. Siamo quindi già a quota 6.402 (+1 di Foggia). I tifosi giallorossi hanno tempo fino alle 15,15 di domenica 15 marzo per arrotondare questo numero. Anche in considerazione del meteo favorevole sulla città.

Ovviamente a spingere i tifosi giallorossi deve essere soprattutto l'amore per la propria squadra in un momento di grande entusiasmo per un traguardo che è prossimo ad essere raggiunto. Non potranno essere i numeri di Benevento-Catania, sfida di altro tenore, ma avvicinarsi è la speranza di tutti quelli che vogliono bene alla strega.

Non resta che attendere un giorno ancora, sottolineando che non è attiva la vendita on line, ma che i biglietti vanno acquistati nelle ricevitorie e ai botteghini.