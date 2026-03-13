Quella cocaina nella vaschetta acqua del tergicristalli di una Porsche Cayenne Un 56enne di Montesarchio condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Otto mesi. E' la condanna che è stata decisa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver riconosciuto la lieve entità, per Antonio Fiorillo, 56 anni, di Montesarchio, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secodo una prima ricostruzione, l'uomo, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, era stato fermato in territorio casertano dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni: era al volante di una Porsche Cayenne, era stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina.

Nel corso di una perquiisizione la droga era stata scovata nella vaschetta dell'acqua del tergicristalli, usata come nascondiglio, del parabrezza della macchina. I militari avevano sequestrato la 'roba', di qui l'accusa contestata al 56enne ed il successivo processo dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere concluso ora con la condanna dell'imputato.