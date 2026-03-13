Cagnolino cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco E' accaduto alla frazione Monterocchetta

Momenti di paura questo pomeriggio per le sorti di un cane caduto in un dirupo profondo circa 15 metri. E' accaduto nei boschi della frazione Monterocchetta di San Nicola Manfredi.

A far scattare l'allarme sono stati i proprietari che hanno allertato il 115. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno individuato il cagnolino e con tecniche saf, il soccorso Spelo alpino fluviale, sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo in salvo.

Il cagnolino, infreddolito e impaurito è stato poi riconsegnato al proprietario che ha seguito le fasi dei soccorsi.