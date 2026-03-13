L'agente Danilo Caravello: "Un plauso a Benevento e Vicenza" "Hanno fatto sinora un "super-campionato": difficile poter tenere il loro passo"

Danilo Caravello, agente sportivo (tra l'altro ha anche la procura di Marco Tumminello), ha risposto alle domande di Luca Bargellini sul sito di “A Tutta C”. Estrapolando i concetti espressi, ci focalizziamo sull'epilogo atteso nel girone C di serie C dove sembrano essere rimaste al palo squadre di grande blasone come Catania e Salernitana, beffate dal Benevento: "Più che demeriti altrui – dice Caravello - farei un applauso al Benevento. Quando una squadra tiene un ritmo simile, come hanno fatto Benevento e Vicenza per tutto l'anno, le inseguitrici sembrano non aver fatto nulla, ma la realtà è che davanti c'è chi sta facendo un "super campionato". Catania, Salernitana e Brescia avranno commesso qualche errore in più, certo, ma è difficile tenere il passo di chi vince quasi sempre”.

Cosa si aspetta ora Caravello dalla post season. Quasi saranno le squadre protagoniste? "Catania, Salernitana, Brescia e chi non vincerà tra Arezzo e Ascoli. Hanno rose profonde e qualità. Però i playoff sono una lotteria influenzata da troppe variabili: lo stato di forma, gli infortuni, la tenuta mentale. Spesso le sorprese arrivano da squadre "sbarazzine", ricche di giovani che arrivano a fine stagione con più freschezza fisica rispetto alle corazzate”.