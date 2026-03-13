L'agente Danilo Caravello: "Un plauso a Benevento e Vicenza"

Danilo Caravello, agente sportivo (tra l'altro ha anche la procura di Marco Tumminello), ha risposto alle domande di Luca Bargellini sul sito di “A Tutta C”. Estrapolando i concetti espressi, ci focalizziamo sull'epilogo atteso nel girone C di serie C dove sembrano essere rimaste al palo squadre di grande blasone come Catania e Salernitana, beffate dal Benevento: "Più che demeriti altrui – dice Caravello - farei un applauso al Benevento. Quando una squadra tiene un ritmo simile, come hanno fatto Benevento e Vicenza per tutto l'anno, le inseguitrici sembrano non aver fatto nulla, ma la realtà è che davanti c'è chi sta facendo un "super campionato". Catania, Salernitana e Brescia avranno commesso qualche errore in più, certo, ma è difficile tenere il passo di chi vince quasi sempre”.
Cosa si aspetta ora Caravello dalla post season. Quasi saranno le squadre protagoniste? "Catania, Salernitana, Brescia e chi non vincerà tra Arezzo e Ascoli. Hanno rose profonde e qualità. Però i playoff sono una lotteria influenzata da troppe variabili: lo stato di forma, gli infortuni, la tenuta mentale. Spesso le sorprese arrivano da squadre "sbarazzine", ricche di giovani che arrivano a fine stagione con più freschezza fisica rispetto alle corazzate”.