Caldirola: "Non potevo dire di no al Benevento. Sono tornato per andare in B" Le parole del centrale difensivo giallorosso: "Floro Flores? Mi ricorda il 'primo' Palladino"

Luca Caldirola è nuovamente un calciatore del Benevento. Il difensore ha firmato un contratto di sei mesi ed è pronto a mettersi a disposizione di Floro Flores. Subito dopo la sottoscrizione dell'accordo, Caldirola ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Ottochannel: "È un’emozione bellissima, anche se quando me ne sono andato, in realtà sono sempre tornato: nelle feste invernali, quelle estive, insomma ero sempre a Benevento. Ma tornare da giocatore è un altro effetto e sono contentissimo. L'accordo con la società? È stata una cosa improvvisa di fine anno: ci siamo sentiti con il Presidente facendoci gli auguri di buon Natale e di buon anno, come capita sempre, e c’è stato questo contatto. Io ovviamente, senza esitare, ho accettato subito".

"Questo Benevento è davvero forte"

Caldirola ha proseguito: "Il Benevento l’ho sempre seguito a prescindere. Quest’anno la squadra l’ho vista, è forte, è un grande gruppo, l’hanno dimostrato anche nell’ultima partita con il Crotone in casa: hanno ribaltato una partita difficile, sono forti. È una squadra di livello. Io sono qui per dare il mio contributo, la mia esperienza. Sono uno dei più vecchietti, voglio dare una grande mano. Sono tornato sicuramente per andare in Serie B, perché quando sono andato via l’ultima volta, dopo una retrocessione, è stata una cosa molto sofferta: cerco sicuramente una rivincita. Il girone? Credo sia il più difficile tra i tre, è quello più complicato, dove ci sono squadre più forti, però noi siamo attrezzati. Siamo lì davanti e vogliamo tenerci il primo posto".

"Floro Flores mi ricorda Palladino"

Caldirola ha incontrato Floro Flores e le sensazioni, da parte del centrale difensivo giallorosso, sono positive: "L’ho appena incontrato, ci siamo scambiati due chiacchiere. Non lo conosco a livello di campo, però vedendolo da fuori mi ricorda un po’ il primo Palladino, quindi sono convinto che abbiano un ottimo futuro davanti a sé". Il legame tra Caldirola e i tifosi è sempre forte: "Li incontro spesso per strada, quindi quello che mi sento di dire è ciò che dicevo quando sono arrivato qualche anno fa: darò sempre il massimo impegno per questa maglia e per questa città con la quale ho un grandissimo rapporto". Caldirola ha chiuso nel parlare della breve esperienza in Serie D alla Folgore Caratese: "Sono stati dei mesi belli, dove ho conosciuto dei grandi ragazzi, un grande staff, una categoria che non conoscevo prima, nella quale però mi sono inserito e mi sono trovato bene. Però quando arriva la chiamata del Benevento non la puoi rifiutare".