Si ribalta con l'auto, paura nel parcheggio del Buonvento La Fiat 500 x si è capovolta nell'area di sosta del centro commerciale

Momenti di paura questa mattina all'interno del parcheggio del centro commerciale Buonvento per un'auto che si è ribaltata nei pressi dell'ingresso. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell'incidente che, sembra, non ha provocato fortunatamente nessuna grave conseguenza. A ribaltarsi una fiat 500 X. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO