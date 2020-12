Bottiglia molotov contro l'auto di un tecnico, assolto La sentenza per Vincenzo Poccetti, 46 anni, di Benevento. L'episodio del 2017 a Vitulano

Era accusato di danneggiamento seguito da incendio, ma il giudice Russo lo ha assolto. E' la sentenza al termine del processo a carico di Vincenzo Poccetti (avvocati Antonio Leone e Mario Tomasiello), 46 anni, di Benevento, che era stato chiamato in causa dalle indagini dei carabinieri, al pari di un'altra persona, poi deceduta, sull'attentato del quale era rimasto vittima, il 17 luglio del 2017, il tecnico di un'impresa.

Tutto era accaduto a Vitulano, in via Municipio, a pochi passi dal Comune, dove il malcapitato aveva lasciato in sosta la sua Volkswagen Golf . All'improvviso l'auto era stata avvolta dalle fiamme scatenate da una bottiglia incendiaria usata da due persone che, munite di casco, se l'erano poi squagliata con una moto. A supportare l'attività investigativa, le immagini registrate dalle telecamere che sorgono nella zona del rogo.