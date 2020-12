Pulisce il fucile, parte un colpo: ferito In ospedale un 66enne della provincia di Benevento trasferito in ospedale

Disavventura ieri per un 66enne della provincia di Benevento che si è ferito ad una mano mentre puliva il suo fucile da caccia. L'incidente è avvenuto nella sua abitazione. Il colpo è partito mentre l'uomo stava effettuando manutenzione all'arma. I pallini lo hanno raggiunto ad una mano. Scattato l'allarme, per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale dove è stato medicato. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno ascoltato il malcapitato ed effettuato un sopralluogo.