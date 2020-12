Botte alla moglie che si rifugia da un vicino: arrestato In carcere un 38enne di nazionalità marocchina, fermato dai carabinieri a Torrecuso

Violenza privata, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia alla moglie. Sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri della Stazione di Paupisi hanno arrestato un 38enne di nazionalità marocchina. I militari sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Torrecuso, dove era stata segnalata una lite tra coniugi.

A farne le spese era stata la donna, una 28enne connazionale dell'indagato, che si era rifugiata nella casa di un vicino per sottrasi alle percosse del marito, subite alla presenza dei figli minori. Per lei lesioni non gravi sorattutto alla testa, medicate dal 118.

La malcapitata ha denunciato che da tempo subiva le angherie dell'uomo, per questo arrestato e condotto in carcere.