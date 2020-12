Droga, decisioni di Riesame e Corte di appello per due persone Annullata la prescrizione stabilita per Luigi Franco, 19 anni, di Montesarchio

Due decisioni per altrettante persone sottoposte ad una misura per droga. La prima riguarda Luigi Franco (avvocato Ettore Marcarelli), il 19enne di Montesarchio che era stato sottoposto all'obbligo di dimora dopo la convalida dell'arresto per 10 grammi e mezzo di crack. Per lui la prescrizione di non allontanarsi anche dall'abitazione dalle 20 alle 7, che il Riesame ha però annullato.

L'altra pronuncia è relativa a Giovanni Piscopo (avvocato Luca Russo), 39 anni, di Benevento, al quale la Corte di appello ha revocato i domiciliari, restituendolo alla libertà.