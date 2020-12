Serata della vigilia di Capodanno all'insegna dei controlli Polizia Municipale, Polizia, Carabinieri e Finanza pattugliano le strade di Benevento e del Sannio

Sono stati numerosi gli interventi delle forze dell'ordine per impedire assembramenti sia a Benevento che nei centri della provincia. In concomitanza con l'entrata in vigore della zona rossa nel Sannio è scattato il piano dei controlli predisposto dal Questore di concerto con la Prefettura e tutte le altre forze di polizia.

“Nella giornata di oggi ci hanno segnalato in più occasioni degli assembramenti e siamo intervenuti – ha spiegato il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco in servizio lungo le strade cittadine -. “In alcuni casi le segnalazioni si sono rivelate fondate ed abbiamo ammonito le persone e talvolta anche i gestori dei locali”. Per lo più bar aperti solo per l'asporto dove però si sono registrati sporadici assembramenti. “Bisogna continuare a rispettare le regole per fare in modo che dopo il sette gennaio pian piano si possano riprendere le attività. Serve prudenza”.