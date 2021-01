"Mai violento con mia moglie", libero: ma via da Torrecuso Divieto di dimora per il 38enne di nazionalità marocchina arrestato dai carabinieri

Lo ha rimesso in libertà, ma con il divieto di dimora a Torrecuso. E' la misura cautelare adottata dal gip Gelsomina Palmieri per il 38enne di nazionalità marocchina che qualche giorno fa era finito in carcere per violenza privata, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia alla moglie.

Difeso dagli avvocati Antonio Leone e Michele D'Occhio, l'uomo è comparso questa mattina dinanzi al giudice per l'udienza di convalida, sostenendo di essere una persona dedita al lavoro, e confinando nel recinto della conflittualità coniugale le liti scoppiate con la donna. Scontri nel corso dei quali, ha aggiunto, non ha mai usato violenza.

L'arresto, come si ricorderà, era scattato quando i carabinieri della Stazione di Paupisi erano intervenuti presso l'abitazione della coppia, che una 28enne aveva lasciato, rifugiandosi in casa di un vicino, per sottrarsi alle botte. Ai militari la malcapitata aveva poi raccontato che da tempo subiva le angherie del 38enne, anche alla presenza dei figli minori.