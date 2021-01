Con una zappa minaccia un vicino e i carabinieri: arrestato Ai domiciliari Aldson Schipani, 32 anni, di Montesarchio

Avrebbe minacciato con una zappa prima un vicino, poi i carabinieri, colpendo anche l'auto di servizio. E' per questo che è stato arrestato Aldson Schipani, un 32enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine. Per lui le ipotesi di reato di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, che gli sono state contestate dal Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia in relazione all'episodio accaduto nella tarda serata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, i militari, intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra condomini, hanno sorpreso l'uomo mentre, munito di una zappa, minacciava una persona. Descritto come in evidente stato di agitazione, lo stesso avrebbe inveito contro i carabinieri e riservato loro lo stesso trattamento, centrando anche con l'attrezzo lo sportello della 'gazzella'.

Grazie anche ai rinforzi, nel frattempo allertati, il 32enne, che si era liberato della zappa, è stato infine bloccato. Dichiarato in arresto, è stato sottoposto ai domiciliari su ordine del Pm di turno. Ha nominato come difensore l'avvocato Federico Paolucci.