Meno incidenti e tanti controlli della Polizia Stradale Il bilancio di un anno delle attività svolte nel Sannio

La Polizia Stradale di Benevento traccia il bilancio delle attività svolte nel 2020 sul fronte della sicurezza stradale lungo le principali arterie della provincia sannita.

Le 820 pattuglie impiegate dalla Sezione Polizia Stradale durante tutto il corso dell’anno, hanno prestato 245 soccorsi ad utenti della strada in difficoltà e provveduto a sottoporre a controllo 6200 veicoli, identificando circa 7mila persone.

A fronte di un aumento dei controlli a veicoli e persone, si è potuto riscontrare un netto ridimensionamento del fenomeno infortunistico. Questo evidentemente anche a causa dei minori spostamenti provocati dal lockdown a causa della pandemia.

Gli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale sono stati in tutto 117 (erano 167 nel 2019), con 68 persone ferite (erano 111 nel 2019) e 3 persone decedute (erano 5 nel 2019).

“Ovviamente – spiegano dalla Polstrada -, il sensibile calo degli incidenti registrato e la notevole diminuzione delle conseguenze fisiche sulle persone, sono in massima parte un effetto del lockdown attuato per contenere i contagi da Covid 19, che per due mesi e mezzo ha ridotto drasticamente la possibilità di spostamento delle persone.

Diverse sono state inoltre le campagne promosse dal Servizio Polizia Stradale per reprimere quei comportamenti che risultano essere le principali cause dell’incidentalità: 734 le violazioni per eccesso di velocità accertate, 110 quelle relative all’uso scorretto del cellulare durante la guida; 32 le contestazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.

Su un totale di 3395 violazioni accertate, 337 sono state commesse alla guida di mezzi pesanti; 6411 sono stati i punti patente decurtati e circa 250 le patenti e le carte di circolazione ritirate.

Sul fronte investigativo, gli uomini della Polizia Stradale di Benevento, oltre ad effettuare controlli mirati presso diversi esercizi pubblici connessi con la circolazione stradale (officine meccaniche, agenzie pratiche auto, noleggi, autodemolitori, autosaloni, soccorsi stradali ecc.), hanno effettuato diverse indagini che hanno consentito di arrestare 1 persona e denunciarne altre 56 per vari reati che vanno dalla truffa al falso al riciclaggio, di effettuare 19 sequestri (veicoli, carte di circolazione e droga), nonche’ di recuperare 5 veicoli rubati che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.