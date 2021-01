Auto centra saracinesca ed entra in un ristorante - FOTO Alfa Stelvio sfonda saracinesca e travolge tavoli e arredi nel locale

Momenti di paura questa mattina in via Vanvitelli a Benevento per un'auto che è letteralmente finita in un ristorante.

Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un'Alfa Stelvio ha perso il controllo del veicolo che ha sfondato la saracinesca ed è finita tra i tavoli e gli arredi dell'attività di ristorazione.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e i vigili del fuoco di Benevento per cercare ora di rimuovere il veicolo. Dopo l'urto la serranda è stata sradicata dalle pareti e si è poi riposizionata.

Danni ingenti agli arredi del ristorante ed ovviamente anche all'auto.