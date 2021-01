Incendio in una casa, donna perde i sensi: salvata Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco a Telese Terme

Aveva perso i sensi a causa del fumo che aveva invaso la sua abitazione interessata da un incendio ma per fortuna i vigili del fuoco sono arrivati in tempo e l'hanno salvata portandola all'esterno. Momenti di paura questo pomeriggio per una famiglia che si è trovata a fare i conti con l'incendio divampato in un'abitazione in via Tarvisio, non lontano dal campo sportivo della cittadina.

Il rogo è probabilmente divampato a causa di un problema elettrico ed ha interessato la cucina. Scattato l'allarme, lanciato dai familiari della donna che nel frattempo erano riusciti a mettersi in salvo all'esterno, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che sono entrati nella struttura invasa dal fumo con gli autoprotettori ed hanno messo in salvo anche la malcapitata poi affidata alle cure del 118.