Rapina sala slot di via delle Poste, identificato l'autore 24enne di Benevento sottoposto alla libertà vigilata e obbligo di cura presso struttura sanitaria

E' accusato di essere l'autore della rapina registrata lo scorso 30 settembre ai danni della sala slot di via delle Poste a Benevento il 24enne di Benevento- M.O., difeso dall'avvocato Vincenzo Sguera- destinatario della misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura presso struttura sanitaria assistenziale di tipo residenziale. Misura adottata dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini della Squadra mobile. Secondo l'accusa, il 24enne dopo aver giocato alle macchinette per circa 20 minuti, era uscito dalla struttura per qualche minuto per poi rientrare con un cappellino e occhiali da sole e mettere a segno la rapina peraltro dopo aver chiesto ad un dipendente della sala slot la restituzione dei soldi che aveva perso.

Dopo il diniego dell'impiegato, il 24enne lo aveva spinto “con violenza all’interno dell’ufficio – si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policasto e, dopo una colluttazione, durante la quale gli bloccava il collo e l’avambraccio, si impossessava della somma di mille euro custodita nella cassettiera riposta sotto il tavolo della scrivania per poi darsi alla fuga”. Da quell'episodio le indagini della Squadra mobile che aveva analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Ora la misura di sicurezza per il giovane, che una consulenza psichiatrica, disposta dalla Procura e curara dal dottore Teofilo Golia, ha definito incapace di intendere e di volere.