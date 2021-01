Raid vandalico al Megaparcheggio, fermati sette giovanissimi Sono accusati di aver danneggiato una Fiat Panda del Comune di Benevento. In cinque denunciati

Sette giovani, di 18, 15, 14 e 13 anni sono stati fermati dagli agenti della Polizia Municipale all'interno del Megaparcheggio di via del Pomerio, dove ci cono anche gli uffici tecnici e l'Anagrafe del Comune e danneggiato una Fiat Panda dell'Ente. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando gli agenti hanno sorpreso i sette giovani che sono stati bloccati e accompagnati presso gli usffici dle comando della polizia locale per l'identificazione. Tra loro imputabili di danneggiamento il 18enne e quattro minorenni di 15e 14 anni, mentre altri due ragazzi di 13 anni non imputabili e affidati direttamente ai genitori.

Per i cinque ragazzi imputabili è scattata la denuncia per invasione di edificio pubblico e danneggiamento. “Voglio approfittare di questo episodio – ha dichiarato il comandante della municipale Fioravante Bosco – per ricordare ai genitori di tutti i ragazzi che nei fine settimana sono soliti commettere azioni contro il patrimonio pubblico o lasciarsi andare a comportamenti fortemente censurabili, che di queste condotte ne rispondono gli stessi genitori, i quali devono farsi carico di capire cosa fanno i propri figli quando escono di casa. Insomma – ha concluso Bosco - i genitori sono responsabili dei danni procurati dal figlio sia alle persone che alle cose. D’altro canto, i genitori devono fornire ai loro figli una corretta educazione, rispettosa delle regole giuridiche e sociali, rendendoli capaci di autogestirsi, nel rispetto di una convivenza civile con il prossimo”.