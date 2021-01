Pioggia interrotta, frane e smottamenti nel Sannio A contrada Montecalvo di Benevento necessario l'intervento di Volante e Vigili del Fuoco

Le incessanti piogge degli ultimi giorni stanno creando numerosi problemi. Per fortuna le precipitazioni fino a questo momento non sono state a carattere temporalesco ma hanno comunque provocato danni che con il passare delle ore diventano sempre maggiori. A partire dagli smottamenti o piccole frane come quelli registrati oggi e che hanno interessato la viabilità comunale di contrada Montecalvo. L'acqua ha infatti provocando uno smottamento. Terreno finito sulla carreggiata occupata parzialmente. Una situazione di pericolo per gli automobilisti a causa del terreno che si è staccato da un costone che sovrasta l'arteria. Necessario l'intervento degli agenti della Volante che hanno provveduto a segnalare il pericolo agli automobilisti in transito e dei vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco costretti ad intervenire nella zona di Sant'Angelo a Cupolo e nelle valli Telesina e Caudina.