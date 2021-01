Benevento. Scontro auto - moto, ferito un uomo Incidente stradale nei pressi dell'eliporto dell'azienda ospedaliera San Pio

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina in via Aldo Moro, nei pressi dell'eliporto. Si tratta di un uomo in sella ad una moto Bmw che si è scontrato con una Fiat Brava. Ad avere la peggio è stato il centauro soccorso dai sanitari dell'Unità di Rianimazione Croce Rossa 118 presso il vicino ospedale San Pio. Sul posto gli agenti della Volante e della Polizia Municipale per i rilievi.