Scossa di magnitudo 2.7 tra Frasso Telesino e Sant'Agata Lieve terremoto registrato alle 12.37 nel Sannio dai sismografi dell'Ingv di Roma

Lieve scossa di terremoto questa mattina nel territorio di Frasso Telesino, in provincia di Benevento. I sismografi dell'Ingv hanno registrato un lieve movimento tellurico di magnitudo 2.7 alle 12.37 con epicentro al confine tra Frasso e Sant'Agata de' Goti ad una profondità di 18 chilometri. Per fortuna si è trattato di una piccola scossa non avvertita dalla maggior parte della popolazione e che non ha creato danni alle cose.