Vende cappelli e scarpe abusivamente, scappa e abbandona merce Operazione degli agenti della Polizia Municipale di Benevento. Bosco: tuteliamo commercio regolare

Gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno sequestrato merce messa in vendita in via Cocchia al Rione Libertà senza autorizzazione da un giovane ambulante che alla vista degli agenti è scappato lasciando in strada il materiale. Si tratta di 13 cappelli di lana, 4 cappelli in tessuto con visiera, 1 cappello similpelle con visiera, 1 cintura, 2 scaldacollo e 2 paia di scarpe, il tutto sequestrato.

“Un’altra brillante operazione della municipale – ha commentato il comandante Fioravante Bosco – che mira, proprio in questo momento di difficoltà a tutelare il commercio regolare, a evitare il proliferare di attività illecite. Confido sul senso di responsabilità dei cittadini – ha concluso Bosco – che devono essere sempre pronti a segnalarci coloro che esercitano in modo irregolare le attività commerciali, specialmente se in spregio alle misure anti-Covid19”.