Dopo sei mesi agli arresti, Nicola Panella torna in libertà La decisione del Gip per il 56enne di Montesarchio

Meno di due mesi fa aveva lasciato il carcere di Secondigliano, nel quale era detenuto da fine luglio, ed era passato agli arresti domiciliari, ora è libero. E' quanto deciso dal gip Loredana Camerlengo, in linea con l'istanza degli avvocati Angelo Leone e Pierluigi Pugliese, per Nicola Panella, 56 anni, di Montesarchio.

Come si ricorderà, Panella era stato colpito da una ordinanza di custodia cautelare in una inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo, della Squadra mobile e del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza che aveva messo nel mirino una serie di operazioni attraverso le quali, per evitare il rischio di misure patrimoniali nei suoi confronti, si sarebbe spogliato di beni immobili e quote societarie.

L'indagine – altre sedici le persone coinvolte – , supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, è stata accompagnata dal sequestro di immobili e sette società per un importo complessivo di 2 milioni e 340mila euro, comprensivo anche dei 937mila euro in contanti che erano stati rinvenuti nel corso della perquisizione a carico di un commercialista irpino.